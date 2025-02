ÖVP, SPÖ und Neos: Der Koalitionspakt steht

Das teilten die Parteien am Donnerstag in der Früh mit. Das Regierungsprogramm wird um 11 Uhr im Parlament präsentiert.

"Das Richtige tun. Für Österreich"

In dem mehr als 200 Seiten starken Programm mit dem Titel: "Jetzt das Richtige tun. Für Österreich", wird "Konsens und Pragmatismus" betont, auf dem die Einigung basiere. So lautet der erste Satz der Präambel: "In Zeiten großer Herausforderungen hat Österreich seine Stärke stets aus dem Konsens der konstruktiven Kräfte gewonnen."

Auch auf die gescheiterten Verhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ wird Bezug genommen: "Während andere diese Kooperation verweigern und sich ihrer Verantwortung entziehen, stellen wir Einvernehmen und Handlungsfähigkeit her." Jetzt gehe es nicht um parteipolitische Interessen, sondern "um uns alle, um Österreich, um neun Millionen Menschen in unserem Land".

Und weiter: "Mit einer breiten Mehrheit aus Volkspartei, Sozialdemokratie und Neos werden wir diesen Weg neu beschreiten. Gemeinsam erarbeiten wir tragfähige Lösungen und setzen notwendige Reformen mit Überzeugung und Verantwortung um."