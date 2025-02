Interner Machtkampf der SPÖ-Spitze um Finanzminister spitzt sich zu

Als Bundespräsident Alexander Van der Bellen von den Parteichefs der Parlamentsparteien mehr Fähigkeit zum Kompromiss einmahnte, hatte er wohl nicht an parteiinterne Streitereien gedacht – und den Mangel an Konsensfähigkeit.

Hanke statt Schmidt

Die Wiener Roten setzen alles auf ihren Finanzstadtrat Peter Hanke. Der Gegenvorschlag konnte sich aber anscheinend in der Sitzung Dienstagabend nicht durchsetzen. Hanke, so hört man von den Wiener Genossen, sei der richtige Mann angesichts der Herausforderungen auf EU-Ebene, wo eine Reform der EU-Fiskalregeln ansteht und in Österreich eine Neuverhandlung des heiklen Finanzausgleichs immer wahrscheinlicher wird. Hanke sei ein Pragmatiker und deshalb bestens geeignet, schließlich habe er in Wien immer das Budget unterschritten. Zudem habe er als langjähriger Geschäftsführer der Wien Holding bewiesen, dass er auch über Manager-Qualitäten verfüge.

"Kein Thema" aus Sicht der Wiener SPÖ dürfte hingegen Ex-ORF-General Alexander Wrabetz sein, ist zu vernehmen.