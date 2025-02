Niederösterreich intern: Hergovich sorgt für Sesselrücken in der SPÖ

In der Landes-SPÖ geht man jedenfalls fix davon aus, dass Landesparteivorsitzender Hergovich nach Wien wechselt. Deswegen laufen bereits seit Tagen in St. Pölten die Telefone heiß. Es geht um zwei Fragen: Wer soll Hergovich als Landesrat nachfolgen? Bedeutet dessen Wechsel auch, dass eine neue Person für den Landesparteivorsitz gefunden werden muss?

Mittlerweile dürfte man davon aber abgekommen sein. Auch die Variante, dass Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig in der Zeit, in der Hergovich als Minister tätig ist, eine Art geschäftsführende Landesobfrau wird, scheint nicht mehrheitsfähig zu sein. „Diese Frage stellt sich nicht. Es geht eher darum, einen starken Nachfolger in der Landesregierung zu finden, der die Regierungslinie der SPÖ in St. Pölten vorgibt“, sagt ein hoher Funktionär zum KURIER.

Doch wer könnte dieser Landesrat sein, der Sven Hergovich nachfolgt?