Scheitern von Blau-Türkis: Eine Absage an die Kleingeistigkeit

Deswegen sollten alle, die sich wieder in solchen Fragen verfangen, noch einmal genau ansehen, was auf der Münchner Sicherheitskonferenz passiert ist. Da hat der amerikanische Vizepräsident J. D. Vance seinen Auftritt genutzt, um Europa in einer demütigenden Art und Weise politisch zu belehren. Dabei ging es nicht um Sicherheit oder um den Umgang mit Russland oder China, sondern um die hauseigene Politik in den EU-Staaten. Er kritisierte politische Brandmauern gegenüber der rechtsextremen AfD. Er kritisierte, dass die Gerichte in Rumänien eine Wahl wiederholen lassen, nachdem klar geworden war, dass ungeklärte russische Quellen im Wahlkampf mitgemischt hatten.