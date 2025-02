"Massenmigration" als Problem

Besonderes Missfallen hatte bei Vance offenbar auch die Annullierung der rumänischen Präsidentenwahlen durch ein Gericht des Landes gefunden: Der Urnengang muss im Mai wiederholt werden, nachdem klar geworden war, dass ungeklärte, russische Quellen einen ultrarechten Präsidentschaftskandidaten via soziale Medien an einen Spitzenplatz katapultiert hatten. Für Vance ein klarer Fall von unerlaubter „Einmischung durch Gerichte“.

Als größtes Problem unserer Zeit bezeichnete Vance nicht Kriege, sondern die „Massenmigration“. Jeder fünfte Bürger in Deutschland sei eingewandert, sagte Vance, „und die Folgen hat man am Donnerstag hier gesehen, in München, beim Anschlag. Jemand, der Asyl sucht, kommt hierher, dann rammt er mit einem Auto eine Menschenmenge. Wie oft müssen wir so etwas noch erleben, bis sich unsere Gesellschaft in eine andere Richtung bewegt?“; fragte Vance.