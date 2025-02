Drohung an Russland: US-Vizepräsident Vance schließt Militäreinsatz nicht aus

Für jene europäischen Verhandler, die sich in München mit Vance um Verhandlungen bemühen, hatte er eine nahezu parteipolitische Botschaft im Gepäck. Vor allem für Deutschland: Europa solle den Aufstieg populistischer Bewegungen akzeptieren. Er kündigte an, deutsche Politiker dazu zu drängen, mit allen Parteien zusammenzuarbeiten – einschließlich der als zu Teilen als rechtsextrem eingestuften – Partei Alternative für Deutschland (AfD).

Die russische Einflussnahme auf westliche Demokratien sei in den USA und Europa überbewertet worden, sagte er. Die Weigerung, die Migration zu begrenzen, sei eine weitaus größere Bedrohung für die Demokratie als Moskaus Einmischung in Wahlen. „Wenn eure demokratische Gesellschaft durch 200.000 Dollar an Social-Media-Werbung zu Fall gebracht werden kann, dann solltet ihr euch ernsthaft Gedanken darüber machen, wie stark euer Verständnis des Volkswillens tatsächlich ist“, sagte Vance.

US-Truppen in die Ukraine? Die Option bleibt "auf dem Tisch"

Vance erklärte, die Option, US-Truppen in die Ukraine zu entsenden, falls Moskau nicht in gutem Glauben verhandle, bleibe „auf dem Tisch“. Damit schlug er einen weitaus härteren Ton an als Verteidigungsminister Pete Hegseth, der am Mittwoch angedeutet hatte, dass die USA keine Truppen entsenden würden. „Es gibt wirtschaftliche Hebel, es gibt natürlich militärische Hebel“, die die USA gegen Putin einsetzen könnten, sagte Vance.