Wie Trump über die Köpfe Europas hinweg "Frieden" mit Putin schließt

Was hat Trump getan - und was hat er jetzt vor?

Der US-Präsident hat am Mittwoch mit Wladimir Putin telefoniert und dabei nach eigener Auskunft vereinbart, sofort Friedensgespräche über die Ukraine aufzunehmen. Danach hat er den ukrainischen Präsidenten Selenskij darüber informiert. Voraussichtlich sollen diese Gespräche zwischen Trump und Putin in Saudi-Arabien stattfinden, eine Teilnahme der Ukraine, oder der NATO-Verbündeten ist vorerst nicht geplant. Es soll also über die Köpfe Europas und der Ukraine hinweg ein Frieden ausverhandelt werden, statt ihnen soll möglicherweise China als Vermittler einbezogen werden.

Wie sieht Trumps Plan für die Ukraine aus?

Trump hat schon im Wahlkampf deutlich gemacht, dass er rasch ("in einem Tag") Frieden in der Ukraine schaffen will und dass dieser Frieden mit Gebietsverlusten für die Ukraine verbunden sein wird. Sein Verteidigungsminister Pete Hegseth hat das jetzt gegenüber den NATO-Verbündeten in Brüssel noch deutlicher gemacht: Es werde keine Wiederherstellung der Ukraine in den Grenzen von 2014 - also vor der Annexion der Halbinsel Krim - geben. Trump hat vor wenigen Tagen sogar laut drüber nachgedacht, dass die Ukraine eines Tages "russisch" sein könnte.