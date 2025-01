Gas gegen Frieden? EU diskutiert Rückkehr zu Russen-Gas

Wie bringt man Wladimir Putin an den Verhandlungstisch? Seit Monaten arbeiten sich westliche Diplomaten an dieser Frage ab. Die Ukraine ist schon lange in der Defensive, Russland macht an der Front stetig Fortschritte – und wirtschaftlich ist das Land lange nicht so schwach, dass es über ein Kriegsende nachdenken müsste.

Nun wird in Brüssel eine erste Idee gewälzt, wie man den Kremlchef zum Reden bringen kann. Deutsche und ungarische Diplomaten sollen, so berichtet die Financial Times, eine Rückkehr des russischen Gases auf den europäischen Markt ins Spiel gebracht haben – Gas gegen Frieden, verkürzt gesagt.

"Karotte" für Putin