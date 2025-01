Haben Sie Angst vor einem Kanzler Kickl, Herr Botschafter?

Vielversprechend ist auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Österreich zählt zu den Top-Investoren in der Ukraine. Beim Wiederaufbau geht es um Aufträge in Milliardenhöhe – klar werden die österreichischen Firmen davon profitieren. Die Wirtschaftsverbände sagen mir unmissverständlich, die österreichische Wirtschaft auf der Seite der Ukraine steht und dass es jetzt notwendig ist, die Ukraine weiter zu unterstützen. Das wird auch die neue Regierung erkennen.

Der designierte US-Präsident Donald Trump will binnen eines halben Jahres Frieden in der Ukraine herstellen. Glauben Sie das? Er erklärt ja nicht, warum sich Putin überhaupt an den Verhandlungstisch setzen sollte.

Das ist eine gute Frage. Russland wird den Krieg nie freiwillig beenden, das signalisiert Moskau jeden Tag. 2014 dachten alle, er sei mit der Krim zufrieden, dabei ist Putins Ziel Dominanz in Europa – auf Basis der Idee, dass der Stärkere sich alles erlauben kann. So will Putin Dominanz in Europa. Er hat seine Zeit kommen gesehen, weil Europa militärisch abgebaut hatte, darum hat er angegriffen.

Wir stimmen uns jetzt mit den USA und Europa darüber ab, was wir ihm entgegensetzen können – mit wirtschaftlichen, diplomatischen, militärischen Mitteln. Putin kann nur mit Druck gestoppt werden. Alles andere ist Utopie.

Kommt es zu Verhandlungen, braucht die Ukraine Sicherheitsgarantien, die Putin vor einer neuen Invasion abschrecken. Ein NATO-Beitritt ist in weiter Ferne, eine Lösung wären Friedenstruppen. Wer soll die stellen?

Unser Präsident hat neulich wieder betont, dass wir bittere Erfahrungen mit Garantien haben, die nur auf dem Papier existieren ...

... Sie meinen das Budapester Memorandum aus 1994, in dem Russland der Ukraine ein Nichtangriffsversprechen als Gegenleistung für die Abgabe aller Nuklearwaffen gab ... Genau. Darum müssen Garantien für uns verbindlich sein. Wir sehen nur den NATO-Beitritt als einzig wirksame Maßnahme, das erklären wir allen Partnern. Das Argument, dass das Putin nur weiter reizen würde, lasse ich nicht gelten – das hat man auch bei den baltischen Staaten gesagt, und die hat er gerade wegen ihrer Mitgliedschaft nicht attackiert. Putin kann den Krieg gegen die Ukraine führen, weil die Ukraine kein NATO-Mitglied ist – er folgt dem Konzept „Der Stärkere erlaubt sich alles.“.

Wir werden weiterhin an Russland grenzen – deshalb brauchen wir eine effektive Abschreckung, etwa Langstreckenraketen. Papiere können uns nicht retten, und gebrochene mündliche Zusagen von Putin gab es in der Geschichte schon genug – seinen Worten traut niemand mehr.