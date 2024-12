Ukrainischer Starautor Kurkow: "Ich bin gecancelt, aber das ärgert mich nicht"

Berühmtester Autor der Ukraine: Andrej Kurkow wurde 1961 in St. Petersburg geboren, wuchs in Kiew auf. Er ist der meistgefeierte ukrainische Autor, seine Romane verhandeln meist die Probleme der postsowjetischen Gesellschaften. In Russland sind seine Bücher verboten, in der Ukraine sind nur seine ukrainischsprachigen Texte zu kaufen.

Zuletzt erschienen: Samson und das gestohlene Herz, Diogenes-Verlag, 24 Euro. Im Fachhandel erhältlich