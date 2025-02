Bundesstaatsanwalt gilt als fix: "Das wäre ein Meilenstein"

Darauf hatte ÖVP-Verfassungsministerin Karoline Edtstadler in der Koalition mit den Grünen jahrelang beharrt. Aber Edtstadler ist im Februar nach Salzburg gewechselt. Und so dürften die Verhandler von SPÖ und Neos es geschafft haben, die ÖVP doch noch von der Variante eines Kollegialorgans zu überzeugen.

Details waren vorerst nicht zu erfahren. Nur so viel: Die ÖVP dürfte von ihrem Standpunkt, dass an der Spitze dieser neuen Institution eine Einzelperson stehen soll, abgerückt sein.

Politischer Einfluss

Derzeit hat die Justizministerin in „clamorosen“ (sprich: öffentlich relevanten) Strafverfahren das letzte Wort. Es entscheidet also eine Politikerin per Weisung, ob eine Staatsanwaltschaft anklagen, einstellen oder weiterermitteln muss. Diese Macht soll auf eine neue, unabhängige Behörde übergehen.