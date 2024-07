Pilnacek-Kommissionsleiter Kreutner in der ZiB2: "Würde der Justiz eine schlechte Note geben"

Am Montagabend war der Leiter dieser Pilnacek-Kommission, Martin Kreutner, zu Gast bei Armin Wolf in der Zeit im Bild 2 (ZiB2).

TV-Journalist Armin Wolf fragt den Anti-Korruptionsexperten Kreutner direkt zu Beginn, welche Schulnote er der österreichischen Justiz in Bezug auf den Umgang mit sogenannten "clamorosen Fällen" geben würde.

Schlechte Note für die Justiz

Kreutner antwortet nüchtern: "Nach unserem Notensystem würde ich der österreichischen Justiz eine 4-5 geben." Er ergänzt noch: "Wir wären heute nicht mehr EU-aufnahmefähig"

Fünf Parteien sind im Parlament - welche sind nicht von den Interventionsvorwürfen betroffen, will Wolf wissen. Das lasse er offen. Nur so viel: "Die Parteien, die schon länger in Österreich an der Macht sitzen, kämen vielleicht auch eher in die Position, diese Machtpositionen für ihre Zwecke zu nutzen."