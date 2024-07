ÖVP gegen Grüne: Personalia in EU, OeNB und FMA werden zur Hängepartie

Kanzler Karl Nehammer sieht die Bestellung des EU-Kommissars eindeutig auf der Haben-Seite der Volkspartei, schließlich sei selbiges in einem Sideletter mit den Grünen festgehalten. Diese sehen sich aber nicht mehr, wie Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler mehrfache betonte, an diesen gebunden. Die Voraussetzungen hätten sich geändert.

Und so stellt der kleinere Koalitionspartner nicht nur den VP-Wunschnachfolger für Hahn – Finanzminister Magnus Brunner – infrage und führt gleich andere Namen ins Treffen (Othmar Karas, Leonore Gewessler u.a.), sondern gleich das gesamte Bestell-Prozedere. Geht es nach den Grünen und den Oppositionsparteien SPÖ und Neos, soll sich Österreichs künftiges EU-Kommissionsmitglied nicht nur in Brüssel, sondern auch in Wien einem Hearing im Parlament stellen. Davon ganz unabhängig wird das mögliche Ressort Österreichs immer unattraktiver, da immer mehr EU-Staaten ihre Kandidaten und damit künftige Agenden bereits ventilieren und somit fixieren.