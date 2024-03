OeNB-Direktorium frühzeitig ausgeschrieben

In mehreren Medien war zuletzt schon über eine frühzeitige Ausschreibung wegen der Nationalratswahl im Herbst spekuliert worden, damit die Personalia noch unter der türkis-grünen Regierung entschieden werden. Die Mandate der jetzigen vier Direktoren laufen im kommenden Jahr sukzessive aus, die Personalsuche wäre daher an und für sich erst im Herbst notwendig.

Das Mandat von Thomas Steiner endet Ende April 2025, dann folgen Gottfried Haber und Eduard Schock Mitte Juli 2025. Der Vertrag von OeNB-Gouverneur Robert Holzmann läuft bis Ende August 2025. Dementsprechend geht es in der Ausschreibung vom Samstag um eine Funktionsperiode vom 1. September 2025 bis Ende August 2031 für den Gouverneur und eine Funktionsperiode vom 11. Juli 2025 bis 10. Juli 2031 für den Vize-Gouverneur. Die Funktionsperioden für die zwei weiteren Mitglieder des Direktoriums der OeNB lauten auf Anfang Mai 2025 bis Ende April 2031 bzw. 11. Juli 2025 bis 10. Juli 2031.

Scharfe Kritik an der frühen Ausschreibung kam am Samstag von FPÖ-Chef Herbert Kickl: "Das ist Postenschacher in Reinkultur", befand der Blaue in der "Kronen Zeitung". "Da versuchen die beiden Regierungsparteien, sich noch schnell im System einzuzementieren, bevor ihnen bei den kommenden Wahlen ein gewaltiger Machtverlust droht."