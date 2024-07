Harald Mahrer: "Wir müssen nicht jeden Kreisverkehr bauen"

Die Wahlen in Frankreich und den USA werden "die Stimmung in Europa beeinflussen, aber weniger das globale Wirtschaftsklima verändern", sagt WKO-Präsident Harald Mahrer im KURIER-Interview. Mit den Zuschreibungen von "links und rechts" kann Mahrer "nichts mehr anfangen". Was "management by chaos" ist und, von wem er sich eine "andere Strahlkraft erwartet hätte".

KURIER: Laut OGM-Kurier-Umfrage soll sich die künftige Regierung prioritär um Migration kümmern. Zeitgleich ist Österreich auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen und die Arbeitslosenrate unter Ausländern liegt in Österreich mit 14 % über dem Schnitt (9%). Welches Problem haben wir?

Harald Mahrer: Das Problem ist vielschichtig: Wir haben einen tendenziell schrumpfenden Arbeitsmarkt, einen großen Teilzeit-Anteil und Babyboomer, die in Pension gehen. Das geht sich in Summe nicht aus. Wir gehen aus einer Zeit, die sehr komfortabel war in eine Zeit, die unkomfortabel wird.

Nochmals: Wir suchen Menschen im Ausland und viele Nicht-Österreicher sind arbeitslos.

Wichtig ist, dass dort ansetzen, wo die Stellhebel die größte Wirkung haben. Ich glaube, dass Menschen, die seit Jahren in Österreich sind und trotz Job-Angeboten beschäftigungslos sind, vielleicht nicht in den Arbeitsmarkt eintreten wollen.



Ohne weitere Konsequenz?

Selbst mit viel Aufwand wird es uns nur schwer gelingen, Menschen, die nicht am Arbeitsmarkt teilnehmen wollen, in diesen zu bekommen. Wir müssen leider in einer westlichen Demokratie anerkennen, dass es Menschen gibt, die soziale Trittbrettfahrer sein wollen.