Minister Kocher: 10.000 Rot-Weiß-Rot-Karten bis Ende des Jahres

Eine Maßnahme gegen den Fachkräftemangel setzen ÖVP-Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler und WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf in Indonesien: Am Montag soll mit der indonesischen Arbeitsministerin Ida Fauziyah ein "Memorandum of Understanding" unterzeichnet werden, das "die Zusammenarbeit im Bereich qualifizierter Fachkräfte weiter intensivieren soll", heißt es in einer Aussendung.

Durch seine junge Bevölkerung und das sehr gute Ausbildungsniveau stelle Indonesien ein wichtiges Fokusland dar, wenn es um die Zusammenarbeit bei internationalen Fachkräften geht. Weitere "Fokusländer" sind die Philippinen (hier haben beispielsweise Wien und Oberösterreich ein Abkommen abgeschlossen), der Kosovo, Brasilien und Albanien.