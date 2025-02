Rote wollen die Justiz und Staatssekretär im Innenministerium

Nun kursieren einige Namen, die wohl eher in die Kategorie fallen: "Namen, die vorher genannt werden, damit sie's dann nicht werden."

So etwa Muna Duzdar, ehemals SPÖ-Staatssekretärin für Diversität (2016/2017), derzeit als Rechtsanwältin tätig. Besonders großen Rückhalt in der SPÖ hat sie nicht - so hat sie es vor der Nationalratswahl nicht auf einen wählbaren Listenplatz geschafft und ist dementsprechend auch nicht mehr im Nationalrat vertreten. Ihr Name poppte am Wochenende in den Medien auf - mit der Anmerkung, sie sei "die linke Hand Bablers".

Spekuliert wurde, sie könnte ein "Zugeständnis" der zuletzt recht dominant auftretenden Wiener SPÖ sein. Sprich: Die Partie um Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures konnte sich eh schon fast alle roten Minister aussuchen (siehe unten), da soll Babler zumindest eine Vertraute in verantwortungsvoller Position haben dürfen.

Genannt wurde aber auch Selma Yildirim, die im Vorjahr die SPÖ das Justizkapitel verhandelt hat und die im Parlament aktuell auch rote Justiz-Sprecherin ist.

Und Oliver Scheiber, ehemals Kabinettschef von SPÖ-Justizministerin Maria Berger und aktuell Vorsteher des Bezirksgerichts Meidling. Scheiber hat sich vor einigen Jahren für die Leitung der Legistik-Sektion im Justizministerium beworben und ging leer aus.