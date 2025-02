Breiter Rücken, weiße Weste: Die schwierige Suche nach einem Justizminister

Die ÖVP will also der SPÖ die Justiz überlassen. Jene ÖVP, die (in Person von Ex-Kanzler Sebastian Kurz) vor nicht allzu langer Zeit meinte, die Justiz sei durchdrungen von „roten Netzwerken“. Ernsthaft? Ist das eine Falle?

Der- oder diejenige Rote bräuchte in dem Job jedenfalls einen breiten Rücken. Breiter als der von Alma Zadić, die sich als Grüne stets als „Beschützerin der unabhängigen Justiz“ in Szene gesetzt hat. Und wenn’s politisch heiß wurde und es öffentlich Position zu beziehen galt, lieber die grüne Justizsprecherin aus dem Parlament vorgeschickt hat.