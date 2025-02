Kommt ein U-Ausschuss zur Causa Pilnacek?

Die FPÖ ist seit den gescheiterten Verhandlungen mit der ÖVP wieder in der Opposition und hat vor das zu tun, was sie vermeintlich am Besten kann: Oppositionspolitik.

Dazu gehört auch das Einbringen von Anträgen und Einsetzen von Untersuchungsausschüssen.

Geht es nach KURIER-Informationen, so werden die Freiheitlichen in den kommenden Nationalratssitzungen "die ÖVP daran erinnern, was in den gemeinsamen Regierungsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP bereits paktiert war", sollte es nicht im kommenden Regierungsprogramm der Dreier-Koalition enthalten sein.