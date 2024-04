Pilnacek wollte laut FPÖ-General "dringend und vertraulich" mit Kickl sprechen

So erwähnte Hafenecker etwas die Bestellung des Landespolizeidirektors von Niederösterreich - ein angeblicher Wunsch von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner . Herbert Kickl habe den Kandidaten als Innenminister nicht bestellen wollen, unter dem späteren Innenminister Karl Nehammer sei dieser dann aber doch noch zu dem Job gekommen, so Hafenecker.

Egisto Ott habe seine Karriere unter ÖVP-Innenministern gemacht und all das sei vor den Augen des damaligen BVT-Direktors Peter Gridling passiert, der wiederum von seinem Tiroler Landsmann Günther Platter in das Amt gehoben worden sei.

Im KURIER hat Caroline List , Witwe Pilnaceks, bereits vergangene Woche erklärt, es habe eine solche Durchsuchung nicht gegeben. Was aber stimmt, ist, dass sie selbst nach dem Laptop und einem USB-Stick ihres verstorbenen Mannes gesucht habe - und davon ausgeht, dass dieser im Haus in Rossatz war, wo Pilnaceks Freundin gewohnt und er selbst seinen letzten Abend verbracht hat.

Zum vierten Punkt, Pilnacek, gab Hafenecker zunächst wider, was das Onlinemedium Zackzack in den vergangenen Wochen berichtet hatte: Die Freundin Pilnaceks erhob schwere Vorwürfe gegen Polizisten. Demnach sollen diese weniger an der Todesursache als an den Datenträgern des ehemals mächtigsten Mannes in der Justiz interessiert gewesen sein.

Mitteilungsbedürfnis

So weit, so bekannt. Hafenecker hatte aber noch eine brisante Neuigkeit parat:

Er selbst zähle zu jenen Personen, die mit Pilnacek kurz vor seinem Tod Kontakt hatten. Er habe den damals suspendierten Sektionschef in der ungarischen Botschaft anlässlich des ungarischen Nationalfeiertages am 19. Oktober getroffen, rund ums Buffet seien die beiden ins Gespräch gekommen. Es sei "nichts Geheimes" gewesen, sagt Hafenecker. "Es haben sicher auch alle anderen mitbekommen, dass wir uns unterhalten." Es sei etwa auch eine ÖVP-Delegation bei der Veranstaltung gewesen.

In dem rund 25-minütigen Gespräch habe Pilnacek massive Kritik an Justizministerin Zadic und an der Arbeit der Staatsanwaltschaften, insbesondere der WKStA, geäußert, erzählt Hafenecker.

Aus dem Mund Pilnaceks, der damals suspendiert war, sei das nicht überraschend gewesen. Überraschend habe Hafenecker aber gefunden, was dann passierte: Pilnacek habe ein "großes Mitteilungsbedürfnis" gehabt.

Es habe den Anschein gemacht, als wollte er sich jemandem anvertrauen, so der FPÖ-General, der dann ins Detail geht: "Er hatte eine Terminbitte: Er wollte dringend und vertraulich mit Herbert Kickl reden."

Mit so einer Bitte habe er nicht gerechnet. "Weder Kickl noch ich haben in der Vergangenheit mit Kritik an Pilnacek gespart." Er habe Kickl dann über den Terminwunsch unterrichtet, dieser habe sein Büro beauftragt, einen Termin mit Pilnacek zu vereinbaren. "Dazu kam es nicht. Am nächsten Tag war er tot", so Hafenecker.