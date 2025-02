Christian Pilnacek: Ein Toter, zwei Bücher, viele Fragen

Während sich Rohrhofer in seinem Buch „Er muss weg!“ weitgehend an Fakten entlanghantelt, aus Akten und Gesprächen mit Freunden, Wegbegleitern und politischen Akteuren zitiert und seriös ausschildert, wenn sich etwas nicht recherchieren oder belegen ließ, macht Pilz in „Der Tod des Sektionschefs“ offene Fragen zum Hauptthema – und jongliert mit Theorien, die bis hin zu einem Mordkomplott reichen.

Die These, es sei versucht worden, etwas zu vertuschen, teilt Rohrhofer nicht. Was denn auch? Dass es einen USB-Stick gebe, auf dem Pilnacek belastendes Material über ÖVP-Leute gespeichert haben soll, ist nicht erwiesen. Daten von seinem privaten Laptop wurden mittlerweile von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), einer Kommission im Justizministerium, von mehreren Journalisten und auch von Peter Pilz ausgewertet. Die große Enthüllung blieb bis dato aus.

Aus Sicht der Kremser Staatsanwaltschaft sei die Causa „von Anfang an eine runde Sache“ gewesen, schreibt Rohrhofer. Pilnacek dürfte allein zu einem Nebenarm der Donau gegangen sein, sich auf dem Weg zum Wasser bei einem Sturz verletzt haben und ertrunken sein.

„Ungereimtheiten“

Ganz anders ist der Tenor im Buch von Pilz: Seine Hauptquelle ist das, was im Strafakt steht – bzw. nicht steht. Die Leerstellen füllt er mit seinem eigenen Narrativ. Das beginnt damit, dass Pilnacek laut Angaben der Freundinnen W. und P. „wie wild am Handy geschrieben“ habe. Waren es Nachrichten? An wen denn?

Pilz glaubt, dass der politisch bestens vernetzte Spitzenbeamte „Hilfe gebraucht“ hat – nämlich dabei, seine Geisterfahrt zu vertuschen. „Er wusste, er hat nur eine Nacht Zeit, bevor das Landesverkehrsamt seine Anzeige weiterleitet und gegen ihn wegen Gemeingefährdung ermittelt wird“, schilderte der Autor bei seiner Buchpräsentation am Dienstag in der „Kulisse“ in Wien.

Auf dieser These baut Pilz die weitere Geschichte auf. Der Sektionschef könnte sich in der Nacht noch mit jemandem getroffen haben, es könnte zu einem Streit oder gar zu einem Kampf gekommen sein, woraufhin Pilnacek dann – auf welche Weise auch immer – ins Wasser gekommen und ertrunken sei. „Es ist möglich. Aber wir wissen es nicht“, so Pilz.

Daran seien die Ermittler schuld, die den Fall vor Ort als Suizid abhaken hätten wollen und dann „nur“ wegen fahrlässiger Tötung ermittelt hätten. Pilz zitiert aus dem Akt, die Gemeindeärztin habe nur gegen massiven Druck durchgesetzt, dass eine Obduktion durchgeführt wird, weil sie – wie sie vor Ort handschriftlich festhielt – „ein Fremdverschulden nicht ausschließen“ konnte.