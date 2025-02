Obduktionsbericht: So starb Christian Pilnacek wirklich

Sechzehn Monate, nachdem in einem stillen Seitenarm der Donau in Rossatz in Niederösterreich die Leiche des einst mächtigen Justiz-Sektionschefs am Rücken treibend gefunden wurde, befeuern neue Bücher und Artikel wie jene von Peter Pilz immer noch teils abstruse Verschwörungstheorien. Nun liegt der Obduktionsbericht dem KURIER in voller Länge vor. Aus ihm geht hervor, woran der zu Lebzeiten heiß umstrittene Spitzenjurist tatsächlich starb.