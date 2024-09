Der Tod des Sektionschefs: Was Pilnaceks Smartwatch verriet

Zehn Monate schon läuft das Verfahren, Ende ist noch keines in Sicht. "Wir ermitteln gegen zwei namentlich bekannte Täter und weitere unbekannte Täter wegen des Vorwurfs des Missbrauchs der Amtsgewalt bzw. Bestimmung dazu“, so WKStA-Mediensprecher, Oberstaatsanwalt René Ruprecht .

Warum das? Eine Frage, auf die keiner der Beteiligten so recht eine Antwort hat. Selbst worauf sich der " Anfangsverdacht des Amtsmissbrauchs “ begründet, erfährt man bei der WKStA nicht. Im Grunde dreht sich der Verdacht darum, ob die Polizei an den Laptop und andere Datenträger von Pilnacek kommen wollte, um davon Daten abzusaugen.

Alle Vorgänge sind minutiös erfasst: Nach dem Notruf über den Leichenfund traf die Polizeistreife "Mautern 1“ um 8.19 Uhr am Fundort ein. Wie in solchen Fällen üblich, wurden Kriminalbeamte der Polizeiinspektion Krems hinzugezogen, um 9.18 Uhr waren sie vor Ort.

Die verständigte Gemeindeärztin stellte nach der kriminalpolizeilichen Leichenbeschau protokollarisch um 9.30 Uhr den Tod Pilnaceks fest. Dreizehn Minuten später wurde die zuständige Staatsanwaltschaft in Krems über den Sachverhalt telefonisch in Kenntnis gesetzt.

Freiwillig übergeben

Um 16 Uhr suchten zwei Mordermittler Karin W., die enge Vertraute Pilnaceks, an einer Adresse in Rossatz auf. "Persönliche Gegenstände des Verstorbenen wurden von der Inhaberin freiwillig der Kriminalpolizei übergeben, da von dieser kein Kontakt zu den nächsten Angehörigen bestand. Die Gegenstände wurden gegen eine Übernahmebestätigung übernommen und in weiterer Folge dem Rechtsanwalt der Familie ausgefolgt“, heißt es in Karners Anfragebeantwortung.

Warum nach einer Aktentasche gesucht wurde

Aufgrund mehrerer Anfragen durch die Hinterbliebenen zum Verbleib eines privaten Notebooks und persönlicher Gegenstände, wurden auch diesbezügliche Erhebungen getätigt, heißt es im Innenministerium. Dies sei der Staatsanwaltschaft auch entsprechend in der Berichterstattung mitgeteilt worden, so Karner in seiner Anfragebeantwortung.

Wo hier ein Amtsmissbrauch zu finden sein soll, ist der Landespolizeidirektion NÖ und den Beschuldigten schleierhaft. Hätte die Obduktion ergeben, dass Pilnacek ermordet wurde, hätten Handy, Laptop usw. umgehend als wichtige Beweismittel sichergestellt werden müssen. "Es wären miserable Polizisten, wenn sie nicht nach diesen Gegenständen fragen würden", so ein involvierter Polizeioffizier zum KURIER.