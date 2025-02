SPÖ-internes Tauziehen um Ministerposten

Dass die Gesundheit kein eigenes Ministerium bekommt, ist keineswegs eine neue Konstellation: Schon in der Regierung Schüssel I Anfang der 2000er-Jahre fungierte im FPÖ-geführten Sozialministerium Reinhart Waneck als freiheitlicher Gesundheitsstaatssekretär. Angesichts des Umstands, dass die Zuständigkeiten für die Gesundheit zu großen Teilen bei den Ländern liegen würden, sei das eine akzeptable Lösung, heißt es in der SPÖ.

Als de facto sicher gilt: ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann wird Ministerin in einem neuen roten Großressort: Soziales, Arbeit und Gesundheit sind in ihrem Bereich, wobei für die Gesundheit ein SPÖ-Staatssekretär geplant ist - und auch noch gesucht wird.

Dass Babler dieses an Grünen-Chef Werner Kogler erinnernde Portfolio übernehmen könnte, liegt an einem Kandidaten, der insbesondere in Wien favorisiert wird: Ex-ORF-Chef Alexander Wrabetz wird von Bürgermeister Michael Ludwig als Vertreter Wiens in der Regierung favorisiert. Und mit der Auswahl der Themen Medien und Sport könnte Babler, so die garstige Lesart, dem medial sehr bekannten Alexander Wrabetz ein Stück weit die Schneid abkaufen.

Alternativ ist für Wrabetz das Finanzministerium denkbar, wobei sich hier auch der Name von Wiens Finanzstadtrat Peter Hanke hartnäckig hält. Das Argument, dem auch Babler einiges abgewinnen können soll: Nach sieben Jahren in dieser Position sei Hanke jedenfalls für diesen Job qualifiziert. Dagegen spricht: Warum sollte Michael Ludwig kurz vor einer Wien-Wahl einen bekannten Stadtrat an den Bund abgeben?

Bis zuletzt am härtesten umkämpft ist das nicht nur budgetär wesentliche Infrastrukturministerium: Gute Chancen hat hier der niederösterreichische SPÖ-Chef Sven Hergovich. Er weiß nicht nur die mitgliederstarke SPÖ NÖ hinter sich, sondern auch die Landespartei Wien und andere Landesorganisationen. Parteichef Babler ist kein besonderer Fan seines nö. Landsmannes – das Verhältnis zwischen den beiden ist seit Langem eher unterkühlt. Dementsprechend überschaubar ist die "Lust" des Vorsitzenden, seinen niederösterreichischen Konkurrenten in die Regierung zu holen.