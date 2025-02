Doskozil: "SPÖ ist nicht reif genug, um in Bundesregierung einzutreten"

Hans Peter Doskozil wurde diese Woche erneut als Landeshauptmann im Burgenland angelobt, unterdessen dürfte seine Partei, die SPÖ, im Bund in der Opposition bleiben. Die Ampel-Verhandlungen sind bekanntlich Anfang des Jahres gescheitert.

Das Bild, das die Parteien in Österreich derzeit nach außen (und nach innen) abgeben, sei "beschämend", sagt Doskozil am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". "Es wäre an der Zeit, dass sich die Parteien besinnen: Wer hat sie gewählt, wofür wurden sie gewählt - nämlich, um für die Bevölkerung Politik zu machen und nicht für den Selbstzweck."

Dabei lässt er auch seine eigene Partei nicht aus - im Gegenteil. Er glaubt, dass seine Partei, die SPÖ, "nicht reif genug" sei, um in eine Bundesregierung einzutreten. Vielleicht sei auch der "Leidensdruck" noch nicht groß genug, um sich zu ändern.