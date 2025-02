Dreierkoalition: Wie die Parteien nun über den Pakt abstimmen lassen

Was nicht heißt, dass die nächsten Tage zumindest noch ein wenig Spannung mit sich bringen: Alle drei Parteien werden das Programm in ihren Gremien präsentieren und ihre Namen für die Minister- und Staatssekretär-Posten fixieren. Das Prozedere ist bei allen unterschiedlich.

Heute, Donnerstag, am Tag 151 nach der Nationalratswahl, biegt eine künftige Koalition aus ÖVP, SPÖ und Neos in die Zielgerade: Das gemeinsame Programm dürfte im Laufe des Tages präsentiert werden.

ÖVP-Chef könnte allein entscheiden

Christian Stocker hätte es (theoretisch) am einfachsten: 2017 hat sich Sebastian Kurz, als er die ÖVP übernommen hat, weitreichende Befugnisse ausbedungen - und die gelten bis heute. In Paragraf 44 im Organisationsstatut heißt es: "Der Bundesparteiobmann übt die Nominierungsrechte der Bundespartei in Zusammenhang mit einer Beteiligung der ÖVP an einer Bundesregierung aus und trifft die entsprechenden Entscheidungen in Personalfragen."

Es sei aber "üblich", heißt es aus der Bundespartei, dass der Bundesparteivorstand gemeinsam einen Beschluss fällt, und nicht der Parteichef allein. So werde es auch diesmal gemacht. In dem Gremium sind rund 20 Personen, sie wollen am Freitagvormittag tagen.