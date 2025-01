Welche Pensionsreform bringt am meisten?

Österreich gibt derzeit jeden vierten Euro aus, um das Pensionssystem zu stützen. 2024 waren es in Summe rund 30 Milliarden Euro. Bis die geburtenstarke Babyboomer-Generation den Ruhestand angetreten hat, steigen die Zuschüsse weiter – auch in Relation zur Wirtschaftsleistung (BIP). Ohne Gegenmaßnahmen, dürften die Bundesmittel für die Pensionen bis 2040 auf 4,9 Prozent des BIP steigen und doppelt so hoch sein wie 2019.

Viele Studien befinden: Österreichs Pensionssystem ist zu teuer. Die OECD oder die EU-Kommission empfehlen deshalb etwa eine Koppelung des Pensionsantrittsalters an die Lebenserwartung. Hier haken auch die Neos ein. Bei den gescheiterten Verhandlungen mit ÖVP und SPÖ lagen aber mehrere Vorschläge auf dem Tisch.

Bis zu 25 Milliarden Euro

Wie wirken sich die jeweiligen Modelle aus, wen treffen sie und wie nachhaltig sind sie? Das haben Neos-Mandatar Johannes Gasser und Lukas Sustala, politischer Direktor der Pinken, für das Neos Lab berechnet.