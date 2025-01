Blau-türkise Pläne: Was jetzt auf Pensionisten zukommt

Wer eine monatliche Bruttopension von 1.300 Euro bezieht, dessen Nettobezüge sinken laut Agenda Austria jährlich um 162 Euro. Bei einer Pension von 2.500 Euro bleiben netto 203 Euro, bei einer Pension von 3.000 dann 278 Euro weniger. Wer steigt hier am Ende des Tages schlechter aus? Senioren mit niedrigerer oder höherer Pension?

„Was in der Debatte oft übersehen wird: Die niedrigeren Pensionen sind in den vergangenen Jahren häufig über der gesetzlichen Vorgabe angepasst worden“, sagt Kucsera. Tatsächlich waren in der jüngeren Vergangenheit außertourliche Pensionsanpassungen die Norm: Also Anpassungen, die über der gesetzlich vorgesehenen Inflationsrate lagen.