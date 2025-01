Sparpaket: Auf wen haben es FPÖ und ÖVP besonders abgesehen?

Wegen eines drohenden Defizitverfahrens spricht Finanzminister Gunter Mayr am 15.1. in Brüssel vor, um selbiges abzuwenden. Am 16.1. kommt die Antwort per Brief. EU-Kommissar Valdis Dombrovski schreibt: „Auf dieser Grundlage wird die Kommission zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinen Vorschlag zur Einleitung eines Defizitverfahrens gegen Österreich vorlegen.“ Das öffentliche Defizit eines EU-Staates darf nicht mehr als 3 Prozent des BIP betragen. Das besagen die 1992 in Maastricht vereinbarten Konvergenzkriterien (Maastricht-Kriterien).