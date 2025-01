Was die blau-türkisen Sparpläne für Arbeitslose bedeuten

Die Einschränkung der Zuverdienstmöglichkeit für Arbeitslose - eine Langzeitforderung der ÖVP - soll mehr Menschen rascher zurück in den Job bringen und damit dem Staat mehr (Lohn)steuereinnahmen bescheren. So die Annahme im Sparpaket der Regierungsverhandler von FPÖ und ÖVP. Rund 82 Millionen Euro soll die Maßnahme quasi indirekt in die Staatskasse spülen.