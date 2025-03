Regierungsvorhaben für den Arbeitsmarkt: Reförmchen statt Reform

Allzu viel dürfte diese Befristung aber nicht bewirken, zumal für ältere, also schwer vermittelbare, Langzeitarbeitslose wiederum Ausnahmen geplant sind. Laut AMS-Daten verdienten zuletzt im Schnitt 28.000 Arbeitslose über alle Altersgruppen geringfügig dazu, das sind gerade einmal 9,6 Prozent aller Arbeitslosen. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die länger als 6 Monate dazuverdienen und einen Vollzeitjob annehmen könnten, dürfte weit unter 10.000 sein.

Arbeitslose können derzeit bis zur Geringfügigkeitsgrenze von 551 Euro dazuverdienen, ohne dass ihnen das Arbeitslosengeld gekürzt wird. Um Inaktivitätsfallen zu vermeiden, will die Regierung bei Langzeitarbeitslosen die Zuverdienstmöglichkeit auf sechs Monate beschränken. Dies soll dazu führen, dass die Betroffenen rascher wieder einen Teil- oder Vollzeitjob suchen und nicht in der Arbeitslosigkeit verharren.

Die "Flat-Tax" für Pensionisten ist ein erster Anreiz, über das Pensionsalter hinaus zu arbeiten. Er wird aber bei weitem nicht ausreichen, um die Erwerbstätigkeit 60plus zu heben. Immerhin kündigt die Regierung ein Anreiz- und Monitoringsystem für eine deutliche Anhebung der Beschäftigung von Personen ab dem 60. Lebensjahr an. Konkreter wird es aber nicht.

Erleichtert wird der Zuverdienst hingegen für Pensionisten (in der echten Alterspension). Dabei handelt es sich um ein zentrales Anliegen der ÖVP. Das Einkommen der Pensionisten soll schon ab 1. Jänner 2026 nur noch mit 25 Prozent endbesteuert werden, Sozialversicherungsbeiträge werden keine abgezogen.

Die jetzige, zum Teil nicht im Sinne der Maßnahme verwendete Form der Bildungskarenz wird reformiert. Diese Absicht verfolgte schon die letzte Regierung, geschehen ist nichts. Künftig soll kein direkter Anschluss an die Elternkarenz mehr möglich sein. Weitere Details müssen erst von den Sozialpartnern ausgearbeitet werden.

Ins Regierungsprogramm reingeschrieben wurden auch neue AMS-Maßnahmen wie etwa die „Aktion55Plus“ , die älteren Langzeitarbeitslosen existenzsichernde Einkommen bringen soll. Als Beispiel wird hier das Seniorentaxi am Land genannt.

Weiters soll Lehrlingen aus Drittstaaten der Verbleib in Österreich mittels RWR-Karte ermöglicht werden und für Personal aus den Westbalkanländern soll es analog zu Deutschland eine vereinfachte Regelung geben.

Als konkrete Maßnahme geplant ist die von der Zeitarbeitsbranche schon länger geforderte Ausweitung der RWR-Karte auf die Arbeitskräfteüberlassung . Bisher war es Zeitarbeitsfirmen nicht erlaubt, Personal aus Drittstaaten an österreichische Firmen temporär zu vermitteln.

Die neue Regierung hat erkannt, dass für qualifizierte Zuwanderung von Fachkräften mehr getan werden muss. Sie plant eine weitere Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte für die qualifizierte Zuwanderung am Arbeitsmarkt, bleibt aber noch recht vage mit Details.

Lehre:

Um mehr Fachkräfte im Inland zu bekommen, gibt die neue Regierung ein klares Bekenntnis zur Stärkung der Lehrausbildung ab, bleibt aber bei den recht zahlreichen geplanten Maßnahmen sehr oberflächlich.

Als konkreteres Beispiel wird die Stärkung der polytechnischen Schule (PTS) als Zubringerschule für die Lehre mit der Vergabe eines „Ausbildungsreifezertifikats“ genannt. Auch eine Evaluierung der überbetrieblichen Lehre in Lehrwerkstätten mit dem Ziel in der Vermittlung in die betriebliche Lehre ist vorgesehen.

Die Lehrabschlussprüfung soll ebenfalls reformiert werden. So sollen Prüfungsteile der Lehrabschlussprüfung online bereits während der Lehrzeit absolviert werden können.

Alles in allem fehlt im Regierungsprogramm eine echte Reform des Arbeitslosengeldes ebenso wie ambitioniertere Maßnahmen, um Arbeitskräfte länger im Erwerbsleben zu halten.