Koalition: Hochspannung vor der Abstimmung der Neos-Mitglieder

„Ich freue mich, dass alle aufeinander zugegangen sind und sich die Verhandlungsteams von ÖVP, SPÖ und uns Neos nach sehr intensiven Verhandlungen in den vergangenen fünf Tagen und Nächten jetzt auf gemeinsame Lösungen und ein Arbeitsprogramm verständigen konnten“, so Neos-Generalsekretär Douglas Hoyos am Sonntagvormittag auf der Neos-Website. „Vor allem in den für uns so wichtigen Bereichen Bildung, Entlastung, Rechtsstaat, Pensionen wurde sehr viel erreicht, was vor einigen Wochen nicht möglich war. Jetzt werden zahlreiche unserer Anliegen und Pläne für ein neues Österreich in dem Arbeitsprogramm erstmals bundesweit in Angriff genommen.“

Zehn Punkte mit Neos-Handschrift

Online listen die Neos zehn Punkte aus dem Regierungsprogramm auf, die die pinke Handschrift tragen würden. Von der Einführung des verpflichtenden zweiten Kindergarten-Jahrs über die geplante Senkung der Lohnnebenkosten ab 2027 bis hin zu transparenten Postenbesetzungen.

Zuletzt hatte es Stimmen aus den eigenen Reihen geben, die statt einer Koalition eine lose Kooperation mit Türkis-Rot auf parlamentarischer Ebene bevorzugt hätten. „Das Beispiel Wien zeigt hingegen: Es macht einen gewaltigen Unterschied, wenn man mit am Koalitionstisch sitzt und mitdiskutieren kann“, sagt ein Wiener Funktionär zum KURIER. In der Bundeshauptstadt gibt es seit 2020 eine Koalition aus SPÖ und Neos.