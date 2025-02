Die Kompromiss-Koalition: Wie es Stocker, Babler und Meinl-Reisinger anlegen wollen

Der Kanzler in spe ging kein Risiko ein. Blauer Dreiteiler und blaue Krawatte; das obligate weiße Hemd, dazu die rot-weiß-rote Flagge am Revers. So stand Christian Stocker fünf Monate nach der Nationalratswahl in einem mit Licht gefluteten Saal im Parlament und präsentierte zwischen SPÖ-Chef Andreas Babler und Neos-Parteichefin Beate Meinl-Reisinger das Regierungsprogramm.