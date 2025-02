Regierungsbildung: "Es hätte alles noch viel schlimmer kommen können“

"Wenn der politische Wille da ist, kann es plötzlich schnell gehen. Das haben Volkspartei, SPÖ und liberale NEOS in Österreich gezeigt. Nach quälenden Monaten des Gezerres, einem Verhandlungsabbruch und dem zwischenzeitlichen Versuch der ÖVP, mit dem radikalen FPÖ-Chef Herbert Kickl eine Regierung zu bilden, konnten sich die drei nun in kürzester Zeit auf eine Koalition einigen.

Natürlich muss sich noch zeigen, wie weit die plötzliche Harmonie trägt. Jede Regierungskoalition lebt auch davon, dass die Beteiligten miteinander können und kommende Probleme, die auch das detaillierteste Vertragswerk nicht voraussehen kann, gemeinsam lösen. Doch die Spitzen von ÖVP, SPÖ und NEOS haben erkennen lassen, dass sie das Grundprinzip jeder gedeihlichen Zusammenarbeit zumindest in der Theorie verstanden haben: dass sich die Partner, auch wenn sie weiterhin politische Konkurrenten sind, gegenseitig Raum für ihre Kernprojekte geben müssen, anstatt jeden Unterpunkt in Kompromissen zu zermahlen, sodass am Ende nur eine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners übrig bleibt."

(Das Regierungsprogramm) ist ein eklektizistisches Gesamtkunstwerk aus konservativer Migrationspolitik, sozialdemokratischen Steckenpferden wie einer Bankensteuer und liberalen Forderungen nach einem schlanken Staat. Was sich davon verwirklichen lässt, hängt vor allem am Geld, und an dem mangelt es in Österreich wie überall. Fest steht aber, was der ÖVP-Vorsitzende Christian Stocker gesagt hat: Österreich ist ein Land, in dem Konsens und Ausgleich der Interessen großgeschrieben werden - was es diesmal doch noch möglich gemacht hat, über die Parteigrenzen hinweg einen Kompromiss zu finden. Vielleicht sind es ja die 'österreichischen Tugenden', die von jetzt an Schlagzeilen machen."

"Neue Zürcher Zeitung":

"Welchen Anteil Stocker daran hatte, dass Österreich der selbsternannte 'Volkskanzler' erspart bleibt, ist unklar. Am Ende schienen es beide Parteien auf einen Abbruch anzulegen. In den Tagen zuvor rumorte es in der ÖVP, und als Partei-Urgestein wusste (ÖVP-Chef Christian) Stocker, was er den Konservativen zumuten kann und was nicht. Dass er dabei primär den eigenen Weg ins Kanzleramt im Blick hatte, ist nicht anzunehmen. Dafür ist Stocker zu uneitel.