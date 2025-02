Künftige Regierung: Heute entscheiden die Gremien

Im zweiten Anlauf hat es dann doch noch geklappt: ÖVP, SPÖ und Neos haben sich auf eine Dreierkoalition geeinigt. Gestern wurde das Regierungsprogramm im Parlament präsentiert.

Der Koalitionspakt muss jetzt noch von den jeweiligen Partei-Gremien grünes Licht erhalten. Bei ÖVP und SPÖ ist das heute, Freitag, der Fall. Die jeweiligen Vorstände entscheiden über Regierungsprogramm und Ministerliste. Dies gilt bei beiden Parteien nur als Formsache. Spannender wird es bei den Neos: Hier entscheiden in letzter Instanz am Sonntag die rund 3.000 Mitglieder in der Ballonhalle im Arsenal in Wien über die Annahme des Koalitionsabkommens.