Eine Journalistin fragt: "Die ÖVP hat bei der Wahl zehn Prozentpunkte verloren, liegt in Umfragen unter 20 Prozent, und hat zwei Regierungsverhandlungen in den Sand gesetzt. Jetzt werden Sie, Herr Stocker, Bundeskanzler. Können Sie das fassen?"

Stocker dazu: "Ich würde es nicht so formulieren, dass etwas in den Sand gesetzt wurde. Was wir im Herbst verhandelt haben, war Grundlage, dass wir jetzt rasch zu einer Einigung kommen konnten."

Und: Man könne ein Buch nicht von hinten lesen. Man müsse es von vorne lesen, ebenso dürfe man kein Kapitel auslassen.