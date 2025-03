Dreierkoalition mit einer stark blau-gelben Handschrift

All das wurde am vergangenen Freitag ohne viel Wirbel in den Gremien abgesegnet. Vor einigen Jahren hätte es da noch einen lautstarken Aufstand so mancher Landesorganisation gegeben.

Ideologisch trennen den künftigen ÖVP-Kanzler Christian Stocker und seinen SPÖ-Vize Andreas Babler Welten. Zwischen ihren Wohnorten Wiener Neustadt und Traiskirchen liegen nur etwas mehr als 25 Kilometer. Stocker war Vizebürgermeister in seiner Heimatstadt, Babler Bürgermeister.

Beide verbindet, dass sie in den vergangenen Jahren in ihren Landesparteien nie im Vordergrund gestanden waren. Christian Stocker hatte als Neustädter Kommunalpolitiker wenig mit der Landesparteizentrale zu tun. Erst als er als Nationalratsabgeordneter in den U-Ausschüssen aufzeigte und ihn Ex-Kanzler Karl Nehammer als Generalsekretär der Partei einsetzte, wurde sein Name auch in St. Pölten nach oben gereiht. Mittlerweile steht die Landespartei voll hinter ihm, was auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mehrmals öffentlich bestätigt hat.

Bablers Machtkämpfe

Bei Andreas Babler ist die Sache noch nicht so einfach. Er musste in seinem Heimatbundesland viele Machtkämpfe bestehen. Zuerst in seinem Heimatbezirk Baden, dann in der roten Landeszentrale in St. Pölten. Bei so mancher Konferenz wurde die Tagesordnung so gestrickt, dass Babler ein Auftritt als Redner verwehrt werden konnte. Was teilweise vergeblich war, weil er jede Chance nutzte, um die Bühne zu betreten. Und diese erst dann verließ, wenn er der Meinung war, alles gesagt zu haben.