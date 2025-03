Neue Regierung: Viel Niederösterreich, weniger Frauen

153 Tage sind vergangen seit der Nationalratswahl am 29. September 2024 – nun ist es so weit: Nach rund zwei Wochen der Gespräche „bis tief in die Nacht“ wie die Spitzen von ÖVP, SPÖ und Neos – Christian Stocker, Andreas Babler und Beate Meinl-Reisinger – nicht müde werden zu betonen, steht die erste Dreierkoalition inklusive „Regierungsprogramm 2025–2029“, das dem Motto „Jetzt das Richtige tun. Für Österreich.“ folgt. Und das ausgeführt werden soll von der „größten Regierung aller Zeiten“, wie Kritiker bereits vor der Angelobung am Montag schreiben. Grund: Die Koalition besteht aus 14 Ministerien und sieben Staatssekretariaten. Damit die 21 Regierungsmitglieder auf der gleichnamigen Bank im Parlament Platz haben, muss selbige umgebaut werden; sie bietet nämlich nur 19 Sitze.