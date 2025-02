Andreas Bablers Machtpoker ging auf

Dass dem Vorsitzenden, der bis dato als schwacher Parteichef galt, dies gelang, kann sich der Genosse selbst nicht so recht erklären. Es scheine, als habe sich im Babler-kritischen Lager der SPÖ ein Machtvakuum gebildet, sagt er zum KURIER.

Von einem „eindeutigen Sieg von Babler“ über die beiden vermeintlich so mächtigen Landesgruppen spricht daher ein hochrangiger Funktionär, der selbst nicht zum Babler-Lager gehört.

Das Skurrile an der jetzigen Situation: Ludwig hat zumindest indirekt – und wohl nicht ganz gewollt – dazu beigetragen, dass Babler jetzt seinen größten Erfolg nach Übernahme der Partei 2023 feiern kann. „Es war der Wiener Bürgermeister, der wesentlich vehementer als Babler auf die Neuaufnahme von Koalitionsverhandlungen hingearbeitet hat“, schildert ein Wiener Genosse aus dem Babler-Lager.

Umso pikanter ist es, dass sich die vermeintlich so mächtige Wiener SPÖ mit ihren Personalforderungen nicht durchsetzen konnte. Groß dürfte nun aber vor allem der Groll in der niederösterreichischen Landespartei gegen den dort ohnehin wenig beliebten Babler sein, aber auch gegen die Wiener Genossen, die nach Lesart der Niederösterreicher in der Personalfrage Hergovich zu rasch eingeknickt seien.

Freilich: Ohne die völlige Eskalation zu riskieren – bis hin zum Bruch der noch gar nicht angelobten Koalition, hätten Ludwig und seine Mitstreiter nicht auf ihre Favoriten beharren können, ist ein langjähriger Wiener Funktionär überzeugt. „Babler hat damit spekuliert, dass es Ludwig nicht darauf ankommen lassen wird – und gewonnen.“

Doch auch der SPÖ-Chef musste Abstriche machen, um den Parteivorstand unbeschadet zu überstehen. So verzichtete er auf seine eigentlichen Favoriten für Finanz und Justiz – Michaela Schmidt und Muna Duzdar.