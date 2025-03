Mannheim: Auto rast in Menschenmenge, Fahrer festgenommen

In Mannheim im deutschen Bundesland Baden-Württemberg ist es nach einem Vorfall am zentralen Paradeplatz zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. Polizei und Rettungskräfte seien auf der Anfahrt, teilte das Polizeipräsidium in Mannheim mit. In der Innenstadt könne es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Details zum Vorfall bestätigte die Polizei noch nicht.