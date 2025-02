SPÖ-Minister: Soyer soll Justiz, Schieder Finanz und Hanke Infrastruktur übernehmen

Wiens Finanzstadtrat Peter Hanke, der zur Wochenmitte noch als Finanzminister kolportiert wurde, dann aber via KURIER abgewunken hat, wird in der Dreierkoalition das neu strukturierte Infrastrukturministerium führen. Vorbehaltlich - wie bei allen SPÖ-Entscheidungen - das Präsidium stimmt der Ministerliste am Freitag zu.

Der 60-jährige Wiener Hanke ist seit 2018 Mitglied der Wiener Landesregierung und zuständig für Wirtschaft und Finanzen.

Wird Hanke am Freitag als Infrastrukturminister bestätigt heißt das wohl auch, dass Niederösterreichs SPÖ-Chef - Sven Hergovich - der kommenden Regierung nicht angehören wird und sich Unterstützerinnen wie die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures, die ihn gerne dort gesehen hätten, nicht durchgesetzt hat.