Sparpaket: FPÖ und ÖVP präsentieren die Details

Wienerberger-Konzernchef Heimo Scheuch richtete im Ö1-Mittagsjournal einen Appell an die künftige Regierung. "Wir brauchen eine Politik, die wieder entscheidet, die Verantwortung übernimmt und auch auf die Menschen zugeht." In den vergangenen Jahren fehlte es seiner Ansicht nach an einem "kontinuierlichen Dialog" mit Industrie und Wirtschaft über die Standortqualität. Es sei wichtig, im internationalen Bereich wettbewerbsfähig zu sein, exportorientiert weiter Märkte zu erschließen und Arbeitsplätze zu schaffen, betonte der CEO des weltgrößten Ziegelherstellers. Es brauche unter anderem "inhaltliche Diskussionen", Entbürokratisierung, Ehrlichkeit und Transparenz sowie ein "modernes" Europa.

Das Geld müsse zudem "verantwortungsvoller und nachhaltiger" eingesetzt werden, erklärte Scheuch mit Blick auf das Budget. Wichtig seien Investitionen in Infrastruktur und Wohnbau. "Wir müssen sparen, das ist schon klar, aber wir müssen uns nicht zu Tode sparen", fügte er hinzu. Leise Kritik übte Scheuch an den Koalitionsverhandlern: "Ich verweise darauf, dass im derzeitigen Verhandlungsteam nur zwei Frauen anwesend sind. Also stelle ich mir die Frage, ob das repräsentativ für Österreich ist." Außerdem würden "klare Ziele" im Bereich nachhaltiges Wirtschaften fehlen, merkte Scheuch an. Auch müsste seiner Ansicht nach die Jugend stärker eingebunden werden. "Wir müssen eine neue Aufbruchsstimmung in Österreich schaffen", so der Wienerberger-Chef.