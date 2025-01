Blau-türkise Rezepte: Was FPÖ und ÖVP für das Gesundheitssystem planen

Die FPÖ wiederum will vermehrt die Wahlärzte in die Pflicht nehmen: Wenn eine Behandlung durch einen Kassenarzt nicht innerhalb zumutbarer Frist möglich ist, dann sollen bei dringendem Bedarf einer Behandlung die Kosten einer Wahlarztbehandlung durch die Sozialversicherung zu 100 Prozent ersetzt werden. Einig ist man sich jedenfalls darin, dass die Medikamentenproduktion wieder verstärkt in Österreich stattfinden soll.