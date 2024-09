Wahlkampf: Rezepte für das kränkelnde Gesundheitssystem

Jeder, der regelmäßig einen Arzt braucht, spürt es am eigenen Leib: Das heimische Gesundheitssystem stößt langsam, aber sicher an seine Belastungsgrenzen. Die Folgen sind ewig lange Wartezeiten auf einen Termin für eine Behandlung beim Kassen-Facharzt oder für eine Operation im Krankenhaus. Wer sich hingegen einen Wahlarzt leisten kann, wird in Windeseile versorgt.