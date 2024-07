Nach ÖVP-Ankündigung: Was aus Nehammers 100 neuen Arztstellen wurde

Zwischenbilanz Von den zwölf bereits besetzten Stellen befinden sich laut ÖGK drei in NÖ, je zwei in OÖ, der Steiermark und Tirol, je eine in Salzburg, Vorarlberg und Wien.

Im August soll eine weitere Stelle folgen – eine Ordination für Kinder- und Jugendheilkunde im Burgenland. „Weitere Invertragnahmen sind voraussichtlich mit Beginn des vierten Quartals per 1. Oktober zu erwarten“, kündigt die ÖGK-Sprecherin an. Dass man jedenfalls auf dem richtigen Weg sei, illustriert sie an einem Beispiel: In Vorarlberg habe sich sogar eine bisherige Wahlärztin dazu entschlossen, eine Kassenordination zu übernehmen.