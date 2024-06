Kassenärzte: ÖGK fordert vom Kanzler versprochene Stellen ein

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) sagte am Rande eines anderen Termins: "Herr ÖGK-Obmann Huss, machen Sie ihren Job! Sie bekommen 300 Millionen Euro pro Jahr aus dem Geldbörsel des Finanzministers genau für solche Aufgaben, das ist zweckgewidmet und dafür vorgesehen. Go for it!"

ÖVP-Gesundheitssprecher Josef Smolle verwies in einer Aussendung auf die bereits erfolgten Maßnahmen und auf Nehammers weiteres Versprechen in dessen "Österreichplan", bis 2030 weitere 700 Kassenärztinnen und -ärzte anzustellen.