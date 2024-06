Unzufriedene Patienten treiben Kassenärzte in Privatordinationen

Wesentlichstes Problem der Gesundheitsversorgung in Mödling sei: "Für alle kostenlos und rasch verfügbar!“ Loretto meint, dass durch den geringen Anteil an Kassen-Fachärzten "Gesundheit faktisch eine Frage des Geldes geworden" sei. Besonders Kinder- und Hautärzte, Urologen und Lungenfachärzte mit Kassenvertrag wären gefragt.

Kritik, die Max Wudy, Vizepräsident der Ärztekammer für Niederösterreich , relativiert. Seitens der Kammer weise man seit Jahren auf den Ärztemangel hin, bestätigt er. Während er in einigen Fächern "leider mehr als besorgniserregend" sei und sich "daraus in vielen Gegenden eine prekäre Situation " ergebe, weise hingegen gerade der Bezirk Mödling eine "vergleichsweise gute bis sehr gute Versorgung" auf, betont Wudy. "Im gesamten Bezirk ist lediglich eine Kassenstelle, und zwar für Kinder- und Jugendheilkunde, unbesetzt. Allgemeinmedizinische Kassenstellen sind alle besetzt ."

Besonders viele ausgeschriebene Kassenstellen gibt es in Niederösterreich derzeit in den Fächern Haut- und Geschlechtskrankheiten (12 Stellen), gefolgt von Frauenheilkunde und Geburtshilfe (8 Stellen) und Kinder- und Jugendheilkunde (6 Stellen).

Dies führe zu verbalen Angriffen gegenüber dem Gesundheitspersonal und der Ärzteschaft in den Ordinationen. Und der Kammer-Vizepräsident warnt: "Werden der Druck und die Angriffe zu massiv, kann es vorkommen, dass in letzter Konsequenz zum Selbstschutz der Kassenvertrag zurückgelegt und die Ordination als Privatordination weitergeführt wird." Der aktuelle Trend könne "leider dazu führen, dass mit weiteren Kündigungen von Kassenverträgen gerechnet werden muss."

Und Wudy erklärt: "Der Ärztemangel hat vielschichtige Gründe." Einer davon sei die Tatsache, dass Kassenärzte unter enormem Druck stünden: "Versuchen sie, möglichst alle Patienten ohne allzu lange Wartezeiten zu behandeln, sind sie häufig mit dem Vorwurf der Drei-Minuten-Medizin konfrontiert. Nehmen sie sich ausgiebig Zeit, kommt es zu überlangen Wartezeiten , im Extremfall müssen manchmal sogar Patienten abgewiesen werden. Ganz gleich für welche Variante sich Kassenärzte entscheiden, der Unmut in der Bevölkerung ist in jedem Fall groß."

Aber auch eine weitere Entwicklung wirke sich negativ auf die Besetzung von Kassenstellen aus, betont Max Wudy: "Es gibt in letzter Zeit verstärkt politische Bestrebungen, Privatärzte in die Kassenmedizin zu drängen. Darunter leidet das Image der Kassenmedizin massiv und es entsteht in der Bevölkerung zu Unrecht bisweilen der Eindruck, die Privatmedizin wäre die qualitativ bessere Alternative."

"Mehr Wertschätzung"

Der Vizepräsident ersucht daher "mit Nachdruck, besonders jungen Ärzten gegenüber, die gerade erst einen Kassenvertrag übernommen haben, mehr Wertschätzung entgegen zu bringen" Denn: "Je weniger Stellen besetzt sind, desto größer sind der Druck und die Arbeitsbelastung. Dies ist eine explosive Mischung."