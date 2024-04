FPÖ-Chef Herbert Kickl und Corona: Die Pandemie, die nicht enden will

Für Kopfschütteln in der breiteren Öffentlichkeit sorgten auch seine Aussagen zur Polio-Impfung: Es gebe keinen Beleg für deren Wirksamkeit. Dabei besteht Konsens darüber, dass gerade sie für die weitgehende Ausrottung dieser schweren Erkrankung verantwortlich ist.

Ins selbe Horn stieß zuletzt auch der aufgrund seiner Corona-Thesen umstrittene deutsche Mediziner Sucharit Bhakdi , der auf Einladung der FPÖ in Wien vor blauen Parteigängern sprach. Etwa über die mRNA-Impfstoffe, die ein „satanische Programm“ seien, das „Millionen Menschen geschädigt und verstümmelt“ habe.

Einschneidend

Doch lohnt es sich für die FPÖ überhaupt noch, so lange nach dem Abflauen der Pandemie auf Corona zu setzen? Politologe Peter Filzmaier warnt davor, die Bedeutung der Pandemie und ihrer Folgen in weiten Teilen der Bevölkerung zu unterschätzen. „Der Lockdown war ein sehr einschneidendes Ereignis. Etwas Vergleichbares gab es in der Zweiten Republik davor nicht.“

Dass man mit dem Kampf gegen die Coronamaßnahmen sehr viele Wähler abholen könne, zeige nicht zuletzt das Beispiel der – letztlich an inneren Wirren gescheiterten – MFG, der in Umfragen teilweise Potenzial im zweistelligen Prozentbereich zugeschrieben wurde. Dieses wolle nun die FPÖ zur Gänze abschöpfen.