ÖVP gegen SPÖ: "Wir schießen uns in beide Knie" – "Das ist tatsächlich pervers"

Teiber: Ein Polizist regelt ja nicht nur Kreuzungen, dafür gibt es meistens funktionierende Ampeln. Ganz entscheidend ist, dass wir ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem Menschen bis zum gesetzlichen Pensionsantrittsalter arbeiten können und nicht in den Vorruhestand geschickt werden.

Egger: Wir hatten im März 185.000 offene Stellen. Eine Arbeitszeitverkürzung auf 32 Stunden würde 200.000 zusätzliche offene Stellen ergeben. Es spricht nichts dagegen, wenn sich einzelne Branchen in ihren Kollektivverträgen auf Arbeitszeitverkürzungen einigen. Aber eine gesetzliche Verkürzung wird nicht funktionieren, wenn man das Sozialsystem aufrechterhalten will. Ein Polizist kann seine Produktivität nicht einfach erhöhen und zwei Kreuzungen gleichzeitig regeln. Deshalb verstehe ich die Forderung der Industriellenvereinigung.

Laut Eurostat haben in Österreich 2023 EU-weit die meisten Arbeitskräfte gefehlt. Wie genau soll eine Arbeitszeitverkürzung davon betroffenen Branchen helfen?

Teiber: In den meisten anderen europäischen Ländern wird kürzer gearbeitet als in Österreich. Und ja, diesen Arbeitskräftebedarf sehen wir in einzelnen Branchen auch. Gleichzeitig steigt die Arbeitslosigkeit seit einem Jahr wieder massiv. Die Politik muss gezielt mehr Geld für Aus- und Weiterbildungen in die Hand nehmen, statt immer nach Arbeitskräften aus dem Ausland schreien.

Egger: Man sollte auch darüber nachdenken, wie man Arbeiten über das Regelpensionsalter hinaus attraktiv macht. Der Ansatz von Harald Mahrer ist, dass diese Personen nur noch den Unfallsversicherungsbeitrag leisten müssen. Gleichzeitig muss man Überstunden für jene attraktiver machen, die mehr Leistung bringen und länger arbeiten wollen als kollektivvertraglich vereinbart. Laut einer Market-Studie kann sich das die Hälfte der Arbeitnehmer vorstellen.

Teiber: Wir haben anscheinend sehr unterschiedliche Wahrnehmungen, was sich real in den Betrieben abspielt. Gerade jene, die überlange Arbeitszeiten haben, wünschen sich eine Reduzierung. Und bei unseren Beratungen in der GPA sehen wir, dass in den letzten Monaten der Anteil der über 50-Jährigen, die aus ihren Unternehmen gegangen werden sollen, steigt.