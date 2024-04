"Würden Industrie verlieren": Top-Ökonom warnt vor Arbeitszeitverkürzung

KURIER: Die Meldungen, dass Betriebe abwandern wollen, häufen sich. Droht Europa tatsächlich eine Deindustrialisierung?

Michael Böhmer: Wir haben zumindest eine reale Gefahr der Deindustrialisierung in Europa. Vor allem in Ländern mit hohem Industrieanteil wie Österreich oder Deutschland. Das sehen wir in den Überlegungen und teilweise auch schon in den Investitionsentscheidungen größerer Unternehmen.

Was ist denn falsch gelaufen in der europäischen Industriepolitik?

Mehrere Dinge. Die Energiekosten sind in Europa sehr hoch, die Stromkosten etwa doppelt so hoch wie bei den großen Wettbewerbern USA und China. Das ist für energieintensive Industrien ein großes Problem und lässt sich nur durch den konsequenten Ausbau der Erneuerbaren Energien lösen. Am Ende wird Strom der Energieträger sein, der auch die Industrie antreibt. Wenn die Unternehmen, wie derzeit, nicht den Eindruck haben, dass es stark genug in die richtige Richtung geht, verlagern sie Produktion ins Ausland.